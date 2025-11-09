Sindicato dos Metalúrgicos inicia entrega de cartelas para o Natal Metalúrgico 2025

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense inicia na segunda-feira (dia 10) a distribuição das cartelas para o sorteio do Natal Metalúrgico 2025 na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.

Os associados que participarem do sorteio vão concorrer a um carro 0 km, uma moto elétrica, um Pix de R$ 5 mil, além de sorteios de 10 pix no valor de R$ 1.000 e mais 10 pix no valor de R$ 500,00 e muitos outros brindes. A festa será no dia 7 de dezembro, a partir das 9 horas, no Clube Náutico. “As cartelas já estão prontas e a expectativa é grande entre os trabalhadores da categoria”, disse o presidente Odair Mariano

A retirada pode ser feita na sede do Sindicato ou, entre os dias 10 e 14 de novembro, das 7h às 17h30, na Praça Juarez Antunes. Para garantir a cartela, é necessário apresentar o contracheque e um documento de identificação com foto.

Quem ainda não é sindicalizado tem até o dia 28 de novembro para se associar e participar do evento.

Segundo o presidente do SindMetal, o Natal Metalúrgico é considerado um dos momentos mais esperados do ano pela categoria. “O evento reune trabalhadores e suas famílias em uma celebração marcada pela valorização e reconhecimento”, concluiu Odair Mariano.