Ferrinhos: Obra na rodoviária de VR em atraso; PF em Volta Redonda vai ganhar nova sede

Competência I

Que a falta de compromisso da prefeitura de Volta Redonda no cumprimento de prazos para entrega de obras e serviços é gritante, ninguém mais duvida. Só para ilustrar, mais um exemplo: a reforma dos banheiros da Rodoviária Prefeito Francisco Torres, que deveria ter sido concluída no mês passado, segue inacabada.

A obra previa adequações de acessibilidade, implantação de fraldários, banheiros adaptados para pessoas ostomizadas e renovação completa dos sistemas hidráulico e elétrico. O prazo de entrega era o final de outubro, mais uma promessa que não saiu do papel.

Competência II

De acordo com a secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a reforma tem investimento de R$ 300 mil e prazo de seis meses para execução. A ordem de serviço foi assinada em 16 de abril, com início previsto para o dia 24 do mesmo mês. A pergunta que não quer calar: ninguém fiscaliza? E mais, não existe multa por atraso contratual?

Competência III

Só para lembrar: a STMU funciona exatamente dentro das dependências da rodoviária. Ou seja, o problema está literalmente debaixo do nariz da secretaria. Mas, como dizem por aí, só não vê quem não quer.

PF

A Polícia Federal, que hoje ocupa um imóvel alugado na Avenida 7 de Setembro, no Aterrado, vai ganhar casa nova em Volta Redonda. A Prefeitura está doando um terreno de 5 mil metros quadrados, na Rua 758, entre os bairros Siderópolis e Casa de Pedra, para a construção da futura sede da corporação. A obra deverá ser custeada com emendas parlamentares, e o prefeito Neto (PP) já adiantou que pretende solicitar recursos ao deputado federal general Eduardo Pazuelo (PL-RJ).

Contracheque I

O vereador Raone Ferreira (PSB) decidiu colocar o dedo em uma ferida sensível do governo municipal de Volta Redonda: os salários do primeiro escalão. Na sessão da Câmara desta terça-feira (dia 4), o parlamentar apresentou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a remuneração de secretários e demais cargos do alto escalão do Executivo, abrangendo o período de 2021 até a presente data.

Contracheque II

A iniciativa do parlamentar vem na esteira da reportagem publicada pela Folha do Aço em 17 de outubro, que revelou números nada modestos. Segundo o Portal da Transparência, um secretário viu sua remuneração saltar de R$ 9.440 em janeiro de 2021 para R$ 19.201 em setembro de 2025, um aumento de 103%. O governo, até agora, não detalhou os critérios que justificaram tamanha valorização. Raone, por sua vez, quer respostas formais. Em tempos de contenção de gastos e discurso de austeridade, os reajustes do alto escalão destoam, e muito, da realidade da maioria do funcionalismo.

Beira-Rio I

Um velho problema de Volta Redonda voltou à pauta, desta vez, dentro do plenário da Câmara Municipal. A desgastada Avenida Almirante de Barros Nunes, a popular Beira-Rio, voltou a ser tema de debate após o vereador Rodrigo Duarte (Agir) apresentar a Indicação nº 1899/25, na sessão desta terça-feira (dia 4). No documento, o parlamentar solicita a reforma completa da via, com atenção especial à recuperação e revitalização da ciclovia, um dos principais pontos de reclamação dos moradores e esportistas que utilizam o local diariamente.

Beira-Rio II

Além disso, em outra Indicação, nº 1898/25, Duarte pede a reabertura do chafariz localizado na mesma avenida, símbolo de tempos em que o espaço era local de lazer da cidade.

Reconhecimento I

Os trabalhadores da limpeza urbana de Volta Redonda, figuras indispensáveis ao cotidiano da cidade, poderão, em breve, receber um reconhecimento oficial do parlamento municipal. A Câmara de Vereadores discute o Projeto de Resolução nº 034/25, que cria a Homenagem Anual ao Gari, proposta pela vereadora Gisele Klinger (PSB). A iniciativa prevê que, todos os anos, durante o mês de maio, em alusão ao Dia do Gari, comemorado em 16 de maio, a Casa realize uma sessão solene para entrega de diplomas a profissionais que se destacam na limpeza urbana e manutenção da higiene pública. Cada vereador poderá indicar até dois homenageados por ano.

Reconhecimento II

O texto do projeto define como gari o conjunto de trabalhadores que atuam diretamente na limpeza e conservação dos espaços públicos urbanos, varredores de rua, coletores de resíduos, capinadores, roçadores e podadores, entre outros. Na justificativa, Gisele destaca que a homenagem busca valorizar o trabalho digno e reconhecer publicamente a importância social desses profissionais, que exercem suas funções com dedicação e resistência, mesmo diante de condições adversas. “Os garis são essenciais para a saúde coletiva e para a qualidade de vida da população”, reforça a parlamentar.

Rescisão I

O Palácio 17 de Julho decidiu rescindir administrativamente o contrato nº 267/2025, firmado com Michele Nunes de Souza Almeida Andrade, que tem sede em Guanambi (BA), para o fornecimento de madeiras do tipo pranchão, cedrinho e outros materiais. O acordo, celebrado em 6 de agosto deste ano, tinha valor global de R$ 103.243,80 e origem no Processo Administrativo nº 8497/2024. De acordo com o Decreto nº 19.645/25, publicado em edição extra do Diário Oficial na sexta-feira (dia 31), a secretaria municipal de Obras (SMO) notificou e advertiu formalmente a contratada pelo não cumprimento do escopo do contrato.

Rescisão II

A empresa, por sua vez, teria alegado dificuldades para obter o material nas medidas solicitadas, mas não apresentou alternativa viável para resolver o impasse. Diante disso, a SMO optou pela rescisão contratual e pela aplicação das sanções cabíveis, conforme prevê a legislação de licitações e contratos públicos.

Empresas I

Pela oitava vez no ano, o Estado do Rio bateu o recorde de abertura de empresas, totalizando 72.759 novos negócios em 2025. O número representa um crescimento de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024, sendo o melhor desempenho da história no período de dez meses. Somente em outubro, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou 7.546 empresas abertas, a maior marca mensal em 217 anos de existência da autarquia.

Empresas II

O desempenho de outubro superou ainda em 11,7% o recorde anterior para o mês, de 6.755 novas empresas, registrado em 2024. Este resultado marcou o quarto recorde consecutivo e o oitavo nos dez primeiros meses de 2025.

Empresas III

Entre os municípios fluminenses, a capital continua liderando a abertura de novos negócios. O Rio de Janeiro registrou 37.049 empresas em 2025, representando mais da metade do total estadual. Na sequência, aparecem Niterói (5.348), Duque de Caxias (2.651), São Gonçalo (2.292) e Nova Iguaçu (2.043), reforçando o papel da Região Metropolitana como o principal polo empreendedor do estado.