Ação da 93ª DP resulta em prisão de suspeito de tráfico e apreensão de drogas variadas em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (dia 10), um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelos delegados Vinícius de Mello Coutinho, titular da unidade, e José Carlos Pereira Neto, adjunto.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe realizava diligências na divisa entre os bairros Siderlândia e Jardim Belmonte, após receber informações sobre a movimentação de venda de entorpecentes no local. Durante a observação, os agentes flagraram o suspeito em atividade típica de tráfico.

Na abordagem, foram apreendidos R$ 764 em notas fracionadas, três rádios transmissores, 187 embalagens de maconha, 90 de crack, 25 frascos de loló e 36 embalagens de drogas sintéticas diversas.

O homem foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil