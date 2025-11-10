Suspeito de praticar furtos em comércios de Barra Mansa e Volta Redonda é detido no Aterrado

Um homem de 33 anos foi detido no fim da tarde desta segunda-feira (dia 10) no bairro Aterrado, em Volta Redonda, suspeito de envolvimento em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na cidade e em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncia recebida pela Sala de Operações, que apontava um veículo GM Onix, de cor prata, como utilizado nos crimes.

Policiais do 28º Batalhão foram até a Rua Luís Alves Pereira, onde localizaram o automóvel. No local, uma equipe do programa Segurança Presente já acompanhava a ocorrência. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversos produtos no interior do carro, ainda não contabilizados, que teriam sido furtados ao longo do dia.

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Militar, ele possui duas anotações criminais anteriores, uma por violência doméstica e outra por receptação.

Foto: Divulgação