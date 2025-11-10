Fundação Beatriz Gama planeja comprar 780 mil copos de refresco e 15 mil pacotes de bananada

A Fundação Beatriz Gama (FBG), vinculada à prefeitura de Volta Redonda, vai realizar um pregão eletrônico que chama atenção pelos números. O processo licitatório nº 90010/25, marcado para a próxima quarta-feira (dia 12), às 9h, prevê a compra de produtos alimentícios destinados ao setor de produção e lanche da instituição, em quantidades que impressionam até para os padrões do serviço público.

O edital, com valor total estimado em R$ 802 mil, contempla a aquisição de 780 mil copos de refresco líquido de 290 ml, em sabores como guaraná, açaí e acerola; além de 15.600 pacotes de bananada açucarada de 800 gramas (cada um com 50 unidades) e 2.520 pacotes de biscoito de sal, do tipo PitStop ou Club Social.

Segundo a própria Fundação, o objetivo é repor o estoque e garantir a produção diária de 2.700 lanches, distribuídos a crianças e adolescentes acolhidos, bem como a servidores da administração direta e indireta do município

O pregão tem custo equivalente a 4,99% do orçamento anual da FBG, estimado em R$ 16 milhões para 2025. De acordo com o edital, os produtos “serão suficientes para suprir a demanda por um período de 12 meses”, e o fornecimento deverá seguir normas sanitárias e de conservação.

Mesmo assim, o volume de alimentos previstos levanta dúvidas sobre planejamento e proporção. Apenas os refrescos equivalem a uma média de 65 mil unidades por mês, ou quase 3 mil copos por dia útil. Já os pacotes de bananada, se distribuídos ao longo do ano, representam cerca de 47 kg do produto por dia, além de 363 kg de biscoitos de sal.

Justificativas e critérios

No texto do edital, a Fundação argumenta que o processo é necessário devido à baixa no estoque atual e que a alimentação tem papel não só físico, mas também “cognitivo e emocional”. A justificativa afirma ainda que os produtos garantem o bem-estar dos colaboradores e acolhidos durante as atividades.