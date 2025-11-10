Mulher leva cinco pontos na cabeça após ser agredida pelo marido, em Resende; agressor foi preso em flagrante



A Polícia Civil de Resende prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (dia 10), um homem acusado de agredir violentamente a esposa no bairro Toyota. A prisão foi realizada por agentes da 89ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Michel Floroschk.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima procurou a delegacia por volta de 0h30, relatando ter sido atacada após uma discussão com o companheiro. Ela contou que foi jogada ao chão, momento em que o agressor subiu sobre ela e passou a bater violentamente sua cabeça contra o piso. As agressões só cessaram quando a filha do casal, de 11 anos, interveio e ameaçou chamar a polícia.

A mulher foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende, onde recebeu cinco pontos na cabeça em decorrência de uma lesão corto-contusa.

Após o depoimento, os policiais iniciaram as buscas e encontraram o agressor na casa da mãe dele, no bairro Vila Julieta. O homem foi conduzido à 89ª DP e autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil reforçou o pedido para que casos de violência doméstica sejam denunciados, destacando a importância da colaboração da população na construção de uma cidade mais segura.

Foto: Divulgação