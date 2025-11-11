Adolescente foge de casa após ameaças de facção e pede ajuda à PRF em Floriano

Um adolescente de 14 anos procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Floriano, por volta das 9h desta terça-feira (dia 11), após fugir de casa e se arrepender da decisão. O jovem chegou sozinho à Unidade Operacional da PRF e relatou ter deixado sua residência, em Porto Real, durante a madrugada, por medo de ameaças de morte feitas por integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com a corporação, o adolescente foi acolhido pela equipe da 7ª Delegacia da PRF, que fez contato com o pai do garoto. O homem informou que estava à procura do filho, que não havia comparecido à escola, e que a mãe já se encontrava desesperada com o desaparecimento.

O pai se deslocou até a unidade da PRF em Floriano, onde foi informado sobre as ameaças relatadas pelo filho – algo que ele ainda desconhecia. Os dois conversaram sob o monitoramento de um policial rodoviário federal, que orientou o responsável a registrar o caso na Polícia Civil para que as supostas ameaças sejam investigadas.

Foto: Divulgação/PRF