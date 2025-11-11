BR-393: Caminhão carregado de papelão tomba na Curva do Aterrado, em Barra do Piraí

Um caminhão carregado de papelão tombou na manhã desta terça-feira (dia 11) na conhecida Curva do Aterrado, na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta das 8h50, no km 274, sentido Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 43 anos, sofreu uma fratura no braço e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele está sendo levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Por conta do tombamento, o trânsito opera em sistema “siga e pare”, com a pista parcialmente interditada. Há congestionamento no local.

Foto: Divulgação/PRF