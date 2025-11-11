Clube dos Funcionários comemora convocação de Thierry Henry para a Seleção Brasileira Sub-17 de Basquete

O Clube dos Funcionários está em festa! O ex-atleta Thierry Henry, que deu seus primeiros passos nas quadras Alvigrinás, foi convocado nesta semana para a Seleção Brasileira Sub-17 de Basquete. A notícia reforça o orgulho da instituição, que há décadas investe na formação de talentos e integra ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), consolidando-se como um dos principais celeiros esportivos da região.

Thierry iniciou sua trajetória no basquete em 2021, ao participar de uma aula experimental no Clube. Seu talento chamou atenção imediatamente e, em pouco tempo, ele já integrava o time principal, estreando com vitória. Desde então, tornou-se peça importante em diversas campanhas, ajudando a projetar o nome do Clube dos Funcionários para além das fronteiras locais.

O sucesso de Thierry soma-se à história de outros atletas formados pela casa, como os irmãos João Gabriel e Pedro Lucas Nagib, que também despontaram nas quadras Alvigrinás e hoje defendem o Minas Tênis Clube. Exemplos que reforçam o compromisso do Clube com o desenvolvimento esportivo.

Atualmente, Thierry defende o Baskonia, da Espanha, um dos clubes mais tradicionais do País, onde segue evoluindo e se destacando. A convocação para vestir a camisa da Seleção Brasileira é mais um passo importante em sua ascendente carreira.

Para o presidente Alex Ribeiro, o momento é simbólico e reforça a solidez do trabalho realizado: “O Clube dos Funcionários é, historicamente, formador de atletas em várias modalidades, como basquete, natação e vôlei. Fazemos parte do CBC e investimos de forma contínua na base. A convocação do Thierry é a confirmação de que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando para valorizar e fortalecer cada vez mais nossos talentos”, destacou Alex.

Foto: Divulgação