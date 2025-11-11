Filhote de pitbull é resgatado em situação de maus-tratos em Barra Mansa

Após denúncias, a equipe da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa resgatou, na tarde desta terça-feira (dia 11), um cão vítima de maus-tratos. O animal foi localizado em uma casa abandonada, no bairro Vista Alegre. Ele estava preso dentro do imóvel, acorrentado a um vergalhão e sem possibilidades de se soltar. Também estava sem água, sem comida e cercado por fezes e urina.

De acordo com moradores do entorno, a dona do imóvel se mudou para o Rio de Janeiro e deixou o cachorrinho, um filhote da raça pitbull, em tais condições.

O secretário de Proteção Animal, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, informou que o cão, de nome Sagaz, foi alimentado e encaminhado para o Centro de Integração e Acolhimento da Pasta, no Parque Natural de Saudade.

“Ele foi encontrado muito debilitado. Estava magro, fraco e desesperado por comida. Ele foi alimentado e encaminhado para acompanhamento e os tratamentos veterinários necessários para que ele se recupere bem, além de receber todo o carinho da nossa equipe. Agora ele terá vida nova”, destacou o secretário.

Casos como este do cão Sagaz devem ser denunciados à SMPA através dos telefones: (24) 3029-9033 e 98120-0153; ou na sede da Secretaria, localizada na Rua Elza Maia de Amorim, n° 3.538, no bairro Saudade.

Foto: Divulgação