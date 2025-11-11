Voltaço está matematicamente rebaixado para a Série C do Brasileiro

O Volta Redonda está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. A queda foi confirmada na noite desta segunda-feira (dia 10), após a vitória do Botafogo-SP por 1 a 0 sobre o Amazonas, em partida válida pela 36ª rodada da Série B. O resultado tornou impossível qualquer reação do time da Cidade do Aço nas duas últimas rodadas.

Com desempenho muito abaixo do esperado, o Voltaço ocupa atualmente a 19ª colocação, somando oito vitórias, 10 empates e 18 derrotas. A equipe vive seu pior momento na competição: são quatro jogos seguidos sem vencer, sendo a última vitória registrada em 13 de outubro, diante do Atlético-GO.

Apesar da campanha pífia, a diretoria manteve o técnico Rogério Corrêa no comando ao longo de toda a competição.

Retorno à Série C um ano após o título

Campeão da Série C em 2024, o Volta Redonda não resistiu ao seu primeiro ano de volta à segunda divisão e retorna à terceira divisão nacional apenas uma temporada depois. O clube possui ainda um título da Série D, cinco Copas Rio e quatro conquistas da divisão de acesso do Campeonato Carioca.

O time apenas cumpre tabela na reta final da Série B. No próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), recebe a Chapecoense no Estádio Raulino de Oliveira. Depois, encerra sua participação enfrentando o Vila Nova, no dia 23, também às 16h30, em Goiânia.

Situação do Z4 da Série B

• Paysandu (20º) – Já rebaixado, soma apenas 27 pontos.

• Volta Redonda (19º) – Rebaixado, com campanha de oito vitórias em 36 jogos.

• Amazonas (18º) – Com 35 pontos, está cinco atrás do Athletic-MG, primeiro time fora da zona.

• Ferroviária (17º) – Soma 40 pontos e abre o Z4.

Foto: Divulgação