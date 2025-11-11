Desaparecimento de rapaz em Volta Redonda completa 20 dias

O desaparecimento de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, completa 20 dias nesta terça-feira (dia 11), em Volta Redonda. Morador do bairro Belo Horizonte, ele foi visto pela última vez na noite de 21 de outubro, após sair do curso de enfermagem que frequentava na Cruz Vermelha, em Barra Mansa.

Wesley trabalha em uma farmácia de manipulação e também atua como mototáxi por aplicativo. Ele é pai de um menino de 6 anos. A mãe, Rosilene dos Santos Silva, fez um novo apelo nessa segunda-feira (dia 10), pedindo que as autoridades façam buscas em um terreno da antiga fábrica de Cimento Tupi, em Barra Mansa, depois de receber informações de que o corpo do filho poderia estar no local.

Em vídeo, Rosilene, emocionada, pediu ajuda e disse que não tem mais forças para procurar sozinha. A Polícia Civil de Volta Redonda informou que investiga o caso e que não há indícios de envolvimento de Wesley com a criminalidade.

No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia calça e tênis brancos e casaco preto. A família oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem ao paradeiro do rapaz.