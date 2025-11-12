Homem é preso no Aterrado após agredir companheira que já tinha medida protetiva contra ele

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Volta Redonda – vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) –, prendeu em flagrante um homem, de 43 anos, acusado de agredir uma mulher, de 46 anos, na tarde dessa terça-feira (dia 11), na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado.

Os guardas municipais foram acionados por populares e encontraram a vítima, que relatou ter sido atingida por um soco no rosto e insultada por seu companheiro. A mulher informou já possuir medida protetiva de urgência contra o homem. Ambos vivem em situação de rua.

O homem foi abordado e detido pelos guardas municipais, sendo encaminhado à Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), onde foi autuado pelos crimes de ameaça, injúria e vias de fato, previstos na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação e destacou o compromisso da Patrulha Maria da Penha com a proteção das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica.

“A Patrulha Maria da Penha tem atuado com eficiência e sensibilidade em Volta Redonda. Nossa equipe está preparada para intervir rapidamente, garantindo que vítimas de violência sejam acolhidas e que os agressores sejam responsabilizados dentro da lei”, disse Coronel Henrique, valorizando a denúncia.

“Parabéns aos nossos agentes e também a quem fez a denúncia. Só existe sucesso na segurança pública com a participação da sociedade. Todos devem dizer não à violência contra a mulher e precisamos que os casos de violência sejam denunciados. Denunciar é o primeiro passo para romper o ciclo da violência”, completou.

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através dos números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Projeto Violeta e botão de pedido de ajuda

Além da Patrulha Maria da Penha, Volta Redonda conta com o Projeto Violeta – iniciativa do Poder Judiciário que tem o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) –, que busca dar celeridade aos pedidos de medida protetiva.

Por meio desse projeto, a decisão sobre uma medida protetiva é tomada em até quatro horas – a partir da vítima registrar o caso na delegacia até a apreciação do juiz. Depois de ser ouvida e orientada por uma equipe multidisciplinar do Juizado, a mulher sai com a decisão judicial em mãos. A prefeitura auxilia no projeto, cedendo profissionais como assistente social e psicólogo.

Outro recurso disponibilizado pela Semop é o “botão de pedido de ajuda”, dispositivo interligado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e oferecido às mulheres vítimas de violência doméstica. Na prática, elas podem acionar as forças de segurança com um simples apertar de botão, no celular, por exemplo, para pedir ajuda em situações de perigo iminente. Cinco segundos depois, a solicitação chega ao Ciosp, que presta o apoio necessário, enviando uma viatura da Polícia Militar ou Guarda Municipal mais próxima. Por possuir um sistema de georreferenciamento (GPS), as forças de segurança sabem a localização exata onde a vítima está.

Foto: Divulgação/Semop.