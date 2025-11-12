Mulher é presa em Itatiaia com 30 pistolas que seriam levadas para o Complexo do Alemão

Uma ação da Polícia Civil apreendeu, na noite da terça-feira (dia 11), 30 pistolas semiautomáticas e 63 carregadores que seriam levados para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu durante uma operação no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia.

As armas estavam escondidas dentro de almofadas embaladas em caixas de papelão no bagageiro de um ônibus de turismo que havia saído do bairro do Brás, em São Paulo. Segundo os agentes, o peso fora do normal das caixas chamou a atenção dos fiscais, que decidiram abrir o material e encontraram o armamento.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher que fazia o transporte teria sido contratada por intermediários para levar as armas até o Rio, onde um motorista de aplicativo faria a retirada e a entrega a traficantes do Comando Vermelho.

Ela foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo, com base no Estatuto do Desarmamento, e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) conduz a investigação, que busca identificar os demais envolvidos no esquema.

A apreensão faz parte da Operação Contenção, que integra ações do governo estadual contra o crime organizado e tem apoio da Operação Foco, da Subsecretaria da Casa Civil, e da 17ª DP (São Cristóvão).

Foto: Divulgação/PCERJ