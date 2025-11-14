Golpe do falso pedido de Uber: homem de 24 anos é preso após furtar celular no Retiro

Um furto cometido com uma abordagem aparentemente inofensiva terminou em prisão na tarde dessa quinta-feira (dia 13) no bairro Retiro, em Volta Redonda. Um homem de 24 anos foi detido depois de entrar na casa de um morador sob o pretexto de pedir ajuda para chamar um carro de aplicativo, e desaparecer levando o celular da vítima.

Segundo o registro policial, a vítima, um homem de 60 anos, percebeu minutos depois que o aparelho havia sumido e acionou uma equipe da Polícia Militar que passava pela Avenida Sávio Cota de Almeida Gama. Muito nervoso, ele relatou o ocorrido e apontou o suspeito, que ainda estava pelas proximidades.

Abordado pelos policiais, o acusado alegou que teria comprado o celular em uma loja na Vila Brasília. A guarnição o levou até o estabelecimento, onde o proprietário negou ter vendido qualquer aparelho semelhante. Em seguida, os PMs acompanharam vítima e suspeito até a residência da vítima, onde foram encontrados apenas a caixa e os dados do aparelho furtado.

Diante da contradição e da confirmação do furto, o material foi apresentado na 93ª DP. O jovem foi autuado e permaneceu preso.