Dutra e Rio-Santos tem previsão de receber mais de 1.7 milhão de veículos durante o feriado prolongado

Entre os dias 19 e 23 de novembro, mais de 1.7 milhão de veículos são esperados nas duas rodovias administradas pela RioSP, uma empresa Motiva, a Via Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101). O aumento do tráfego é esperado devido ao feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Os dias com maior fluxo de veículos serão na quarta-feira (dia 19), quando os motoristas estarão saindo para o feriado prolongado e no próprio dia 20 ao longo do dia. Já no retorno, no domingo (dia 23), também terá aumento no tráfego. Durante o período, as equipes ficarão à disposição dos clientes para qualquer necessidade e/ou emergência e haverá aumento no efetivo ao longo de todo o trecho, além do monitoramento remoto através do Centro de Controle Operacional.

Previsão de tráfego na Via Dutra (BR-116)

Entre os dias 19 e 23 de novembro, a expectativa é que cerca de 1.5 milhão de veículos circulem pela Via Dutra no trecho de São Paulo e Rio de Janeiro. Confira os horários com maior previsão de movimentação:

Trecho SP

19/11 – 14h às 21h

20/11 – 7h às 13h

23/11 – 10h às 18h

Trecho RJ

19/11 – 16h às 19h

20/11 – 7h às 16h

23/11 – 10h às 19h

Previsão de tráfego na Rio-Santos (BR-101)

A expectativa é que o movimento aumente também na Rio-Santos durante o período do feriado prolongado desde Ubatuba até a chegada ao Rio de Janeiro. A previsão é de que mais de 230 mil veículos circulem pelo trecho. Abaixo, os horários de maior movimento:

19/11 – 16h às 18h

20/11 – 7h às 17h

23/11 – 09h às 18h

Orientações de segurança

Para uma viagem tranquila e segura, a RioSP reforça as orientações para os motoristas durante o deslocamento nas rodovias:

Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Mantenha a velocidade compatível com a via e não realize ultrapassagem em locais proibidos.

Mantenha a velocidade compatível com a via e não realize ultrapassagem em locais proibidos. Utilize o acostamento apenas quando necessário. O acostamento deve ser utilizado apenas em paradas emergenciais. Mesmo nestas condições, é necessário redobrar a atenção, principalmente em vias com grande volume de tráfego e no período noturno.

O acostamento deve ser utilizado apenas em paradas emergenciais. Mesmo nestas condições, é necessário redobrar a atenção, principalmente em vias com grande volume de tráfego e no período noturno. Não utilize o celular enquanto dirige. Pare em um local seguro e longe da rodovia para utilizar o dispositivo.

Pare em um local seguro e longe da rodovia para utilizar o dispositivo. Utilize o cinto de segurança. Esse item de segurança deve ser utilizado em qualquer deslocamento e em todos os assentos do veículo. Lembre-se da cadeirinha para crianças.

Uso do acostamento

Ao longo desta semana e durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, momento em que muitos motoristas utilizam as rodovias principalmente em viagens a lazer, a RioSP realiza uma série de ações com o objetivo de orientar sobre o risco de paradas não emergenciais no acostamento e – principalmente – como agir caso realmente seja necessária a utilização deste local.

Serão veiculadas mensagens de orientação nos painéis instalados nas rodovias, no site da concessionária, nos canais de WhatsApp/chatbot e por meio de ações presenciais em postos de serviço, bases da concessionária e das polícias rodoviária.

Movimento Afaste-se

O Movimento tem o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.

