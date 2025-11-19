Consciência Negra: Confira o que funciona em Volta Redonda no feriado prolongado

A Prefeitura de Volta Redonda manterá os serviços essenciais no feriado prolongado por conta do Dia da Consciência Negra (dia 20, quinta-feira), como manutenção, coleta de lixo e unidades de emergência em saúde, entre outros. A parte administrativa municipal terá emenda na sexta-feira (dia 21), retomando os atendimentos no Palácio 17 de Julho na segunda-feira, dia 24.

Manutenção

O serviço de coleta de lixo e varrição vai funcionar normalmente nos bairros do município no período de emenda dos feriados.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento, de quinta (20) a domingo (23), as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 (das 8h às 18h) e Santa Cruz (das 8h às 21h) para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas, retomando o funcionamento na segunda-feira, dia 24.

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero não vai funcionar nesta quinta-feira (20). Nos outros dias a programação é normal.

Lazer

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), localizado na Vila Santa Cecília, segue a programação normal, abrindo de terça a domingo, das 8h às 16h30. Às segundas-feiras o Zoo-VR é fechado para manutenção e pescaria da “Melhor Idade”.

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, estará aberto para o lazer de quinta a domingo, das 8h às 17h. Nesse período a secretaria não funcionará, nem serão realizados exames médicos. Na segunda-feira (24) o parque estará fechado, funcionando apenas a secretaria.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o período de feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias, com rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente nos fins de semana.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.