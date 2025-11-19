Empresa abre processo seletivo em VR para 55 vagas em manutenção industrial

A empresa FH Manutenção realizará, nos dias 24 e 25 de novembro, a partir das 8h, um processo seletivo no Colégio ICT, no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. A seleção busca preencher 40 vagas para mecânicos e 15 vagas para soldadores que atuarão em um paradão de 120 horas na Ternium, em Itaguaí (RJ), antiga CSA.

Segundo a organização, os candidatos devem levar currículo, RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência e histórico escolar. Após a entrevista, haverá um teste prático para avaliação técnica.

A previsão é de que a contratação aconteça logo após o processo seletivo, devido ao caráter temporário e urgente da operação.

