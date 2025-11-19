Estelionato: PRF prende suspeito de aplicar golpe do falso PIX em loja de tintas de Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde da segunda-feira (dia 18), um homem suspeito de aplicar o golpe do falso PIX em uma loja de tintas de Volta Redonda. Segundo a corporação, a abordagem ocorreu por volta das 17h25, na altura do km 228 da Via Dutra, em Piraí, após equipes receberem a informação de que uma caminhonete Fiorino branca seguia em direção ao Rio de Janeiro com material obtido de forma fraudulenta.

No veículo, os agentes encontraram 15 latas de tinta de 20 litros cada. O motorista afirmou trabalhar como entregador por aplicativo e disse ter sido contratado para transportar o material até a capital. No entanto, a 93ª DP confirmou que o proprietário da loja e um funcionário registravam ocorrência, relatando que o suspeito havia apresentado um comprovante de PIX falso no valor de R$ 4.360 para retirar a mercadoria.

O caso foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Volta Redonda, responsável pela investigação e pelos procedimentos legais. O material recuperado será devolvido ao estabelecimento.

Foto: Divulgação/PRF