Mentira que parou SP: motorista admite farsa de sequestro e bomba no Rodoanel

A Polícia Civil confirmou que o motorista de carreta que provocou o bloqueio do Rodoanel Mário Covas por mais de cinco horas na semana passada mentiu ao afirmar que havia sido sequestrado e amarrado a supostos explosivos dentro da cabine. Em novo depoimento, nesta quarta-feira (dia 19), o homem, de 52 anos, confessou que fabricou o simulacro de bomba e encenou toda a situação. A falsa ameaça mobilizou equipes especializadas, incluindo o esquadrão antibomba, e causou 40 quilômetros de congestionamento na altura do km 44.

Investigadores apontam que o motorista entrou em contradição diversas vezes ao ser confrontado com as imagens e informações levantadas pela polícia – inclusive, o próprio filho reconheceu o caminhão do pai nas imagens aéreas captadas por helicóptero. Diante das inconsistências, ele admitiu a farsa e foi indiciado por falsa comunicação de crime. O caso permanece sob investigação para esclarecer o que motivou a encenação, que paralisou uma das principais vias da Grande São Paulo e mobilizou estruturas de segurança pública por horas.

Foto: Reprodução/TV Globo