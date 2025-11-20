Com 2026 no radar, Munir Neto aciona articulação e encontro marca ofensiva inicial pela reeleição    

A menos de um ano das eleições, o deputado estadual Munir Neto (PSD) já começou a se movimentar para garantir sua reeleição à Assembleia Legislativa (Alerj) em 2026, e seu maior trunfo é a influência política do irmão, o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP). A força dessa articulação ficou evidente em um encontro realizado na noite de 10 de novembro, na sede do Clube Comercial, que muitos integrantes da base governista interpretaram como o pontapé inicial da pré-campanha do parlamentar.

O evento reuniu vereadores, ex-vereadores e candidatos bem votados nas eleições de 2024, todos ligados a partidos que integraram a chapa Neto/Sebastião Faria (PL). Embora o prefeito tenha conduzido parte da conversa, os convites não partiram diretamente dele, mas do próprio Munir e de pessoas próximas. Entre os articuladores esteve o vereador Neném (PP), responsável por mobilizar os demais parlamentares da base.

Embora a presença de vereadores tenha sido significativa, nem todos os integrantes da base governista na Câmara estiveram presentes — e nem todos deverão caminhar com Munir em 2026. A Folha do Aço apurou que alguns parlamentares serão liberados pelo prefeito para apoiar outras candidaturas. É o caso do vereador Betinho Albertassi (Republicanos), que não esteve na reunião e vai trabalhar pelo retorno de seu tio, Edson Albertassi, à Alerj.

Apresentado como um bate-papo sobre conjuntura política, o encontro teve, segundo participantes, um claro tom de alinhamento eleitoral. Em seu discurso, Neto destacou o desempenho de Munir na Alerj e ações que, segundo ele, vêm beneficiando Volta Redonda. Embora não tenha feito cobranças explícitas, para boa parte dos presentes a intenção ficou evidente, como diz o ditado, “para quem sabe ler, pingo no i é letra”.

Um dos participantes, que pediu anonimato, descreveu o clima: “Neto foi muito claro. A mensagem foi que quem está com ele precisa estar com o Munir também. Quem não acompanhar pode ter dificuldade dentro da estrutura do governo.”

Nos bastidores, a avaliação é de que a reunião marca o início de uma fase mais intensa de articulação política. A expectativa é de que a pressão sobre aliados aumente com a proximidade das eleições 2026, e a leitura predominante é de que quem não se alinhar ao projeto poderá “sentir o peso da máquina”, numa referência ao poder de influência do Executivo sobre nomeações, estrutura administrativa e atendimento de demandas.

Novos encontros já estão sendo planejados, inclusive fora de Volta Redonda, com lideranças de diferentes segmentos, em mais um movimento para ampliar a rede de apoio antes do início oficial da campanha. Munir, que estreou na Alerj como o deputado estadual mais votado de Volta Redonda na legislatura 2023–2026, obteve 35.677 votos, sendo 27.350 apenas na Cidade do Aço (17,06% dos votos válidos).

Apoio

Usando seu peso político e a relação de proximidade com o presidente estadual do Partido Progressista (PP), deputado federal Doutor Luizinho, o prefeito Neto assegurou o alinhamento do vereador volta-redondense Renan Cury (PP). Mais votado nas eleições municipais de 2024, com 5.059 votos (3,27%), Renan esteve no Rio de Janeiro na última segunda-feira (dia 17), acompanhado de Neto e Munir, onde foram recebidos na sede do partido pelo próprio Doutor Luizinho. O encontro, registrado nas redes sociais, simboliza a entrada oficial de Renan no projeto eleitoral de Munir.

Em 2022, Renan Cury concorreu a deputado estadual e obteve 19.413 votos, desempenho que faz dele um dos quadros mais relevantes da nova geração política de Volta Redonda, e, portanto, um apoio considerado estratégico para a reeleição de Munir.