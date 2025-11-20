Suspeita de maus-tratos: Donas de asilo clandestino são presas após morte de idosa de 98 anos

A Polícia Civil prendeu, em flagrante, as responsáveis por uma casa de repouso clandestina que funcionava no bairro Jardins, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu após a morte de uma idosa de 98 anos, que chegou a um posto de saúde do município com ferimentos graves e sinais evidentes de negligência.

A vítima foi levada à unidade na segunda-feira (dia 17) por três mulheres: uma que se apresentou como cuidadora e duas que afirmaram ser vizinhas que ajudaram no socorro. O estado da idosa chamou a atenção dos profissionais de saúde, que acionaram a polícia. Ela não resistiu e morreu pouco depois.

As investigações mostraram que a suposta cuidadora era funcionária de um asilo ilegal, enquanto as outras duas eram as proprietárias do local. O delegado José Mário Salomão de Omena solicitou um relatório detalhado e o médico responsável apontou lesões de terceiro e quarto grau nos braços e pernas, além de infecção no órgão genital. Para o especialista, a morte ocorreu devido à ausência de cuidados adequados e à demora no atendimento.

O espaço, que abrigava oito idosos em situação de vulnerabilidade, foi interditado pela Prefeitura de Seropédica. Os moradores foram encaminhados para outros locais, após a constatação das condições irregulares de funcionamento.

As proprietárias vão responder por abandono de incapaz com resultado morte. O caso segue sob investigação para apurar se há outros episódios de maus-tratos envolvendo o grupo de idosos atendidos no local e se mais pessoas podem ser responsabilizadas.

Foto: Reprodução/TV Globo