Série B do Brasileiro: Voltaço empata com o Vila Nova em Goiânia-GO

O Volta Redonda empatou por 2 a 2 com o Vila Nova nesta quarta-feira (19), no Estádio OBA, em Goiânia-GO, em partida válida pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada pelo técnico Neto Colucci construiu boas jogadas e criou chances de gol durante toda a partida.

O meia Denner e o zagueiro Lucas Ramires marcaram os gols do Voltaço. Emerson Urso e Gustavo Pajé foram os autores dos gols do Vila Nova.

Garotos de Aço participaram da partida

Assim como aconteceu no jogo contra a Chapecoense, o técnico Neto Colucci levou a campo, no duelo contra o Vila Nova, alguns Garotos de Aço que atuam pelo time Sub-20.

O volante Caetano Breves, o meia Kerlon e o atacante Kauã Souza participaram do confronto na capital goiana.

Foto: Beto Corrêa

