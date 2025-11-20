Da Pelé Academia para Salvador: jovem promessa Miguel Messias, destaque do Sub-15 do Resende, é o novo reforço do Bahia

A Pelé Academia segue consolidando sua trajetória como um dos principais centros formadores de talentos do futebol brasileiro. O atacante Miguel Messias, destaque do time Sub-15 do Resende Futebol Clube e natural de Jacarepaguá (RJ), teve sua transferência confirmada para o Esporte Clube Bahia, onde dará continuidade à sua formação nas categorias de base.

Com apenas 15 anos, Miguel já se destaca pela versatilidade no setor ofensivo, atuando tanto como ponta quanto como centroavante. Rápido, técnico e com excelente poder de finalização, o atleta reúne características de um atacante moderno — capaz de decidir partidas, criar oportunidades e comandar o ataque com inteligência e frieza.

Durante a última temporada, Miguel foi um dos protagonistas da equipe campeã do Campeonato Carioca Série A2 Sub-15, encerrando a competição como vice-artilheiro, com oito gols marcados, sendo cinco nas fases finais.

Entre suas atuações de destaque, brilhou na semifinal contra o Petrópolis, quando marcou dois gols no Estádio do Trabalhador, e teve papel decisivo na grande final diante do America, balançando as redes três vezes — um no jogo de ida e dois na volta — contribuindo diretamente para a conquista do título estadual.

Referência técnica do elenco do Resende, o desempenho de Miguel despertou o interesse de grandes clubes nacionais. A transferência para o Bahia marca o início de uma nova etapa em sua carreira e reafirma o sucesso do projeto de formação da Pelé Academia.

“O Miguel representa o resultado de um trabalho sério e contínuo da Pelé Academia. É um atleta que une talento, foco e comportamento exemplar. Sua transferência para o Bahia é motivo de orgulho para todos nós”, destacou Hugo Machado, diretor de base do Resende FC.

A Pelé Academia reforça, assim, seu compromisso com o desenvolvimento integral de jovens atletas — dentro e fora de campo — e celebra mais um capítulo de sucesso na formação de talentos para o futebol brasileiro.

Sobre a Pelé Academia

A Pelé Academia é um centro de excelência dedicado à formação de atletas, unindo metodologia moderna, acompanhamento multidisciplinar e valores que refletem o legado do Rei Pelé. O projeto tem como missão revelar e preparar jovens talentos para o cenário profissional, contribuindo para o futuro do futebol brasileiro.

Foto: Divulgação