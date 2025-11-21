Lançamento do livro de Raone Ferreira reúne amigos, familiares e provoca reflexão sobre educação e combate à desinformação

A noite do dia 19 de novembro foi marcada por emoção, reencontros e muita troca de ideias durante o lançamento de “A História em Convergência: como professores combatem a desinformação em meio à onda negacionista”, livro do pesquisador, professor, vereador e educador Raone Ferreira. O evento, realizado no Parrilla, em Volta Redonda, reuniu amigos, familiares, professores e representantes da educação e da cultura do Sul Fluminense, e foi marcado por dedicatórias, conversa aberta com o público e a reafirmação da defesa da educação como base de qualquer projeto.

Raone descreveu o encontro como “uma noite linda, de afeto e de luta”, destacando que lançar a obra é uma honra e um marco importante em sua trajetória. O livro, fruto de sua pesquisa de mestrado, foi concluído em 2023 e mergulha no papel fundamental dos professores no enfrentamento ao negacionismo e à desinformação, um tema que segue atual e urgente.

“Os professores continuam sendo protagonistas nessa batalha, porque educação é, antes de tudo, expansão de direitos”, afirmou.

Dois educadores que marcaram a trajetória de Raone tiveram presença central no evento. A professora Claudia Cordeiro, que foi professora de Raone na faculdade e hoje é amiga e parceira intelectual, participou da roda de conversa e reforçou a importância da formação crítica no ambiente escolar.

Guto, que foi professor de História de Raone no Colégio Delce Horta e um dos grandes responsáveis por inspirá-lo a seguir carreira como historiador, também participou da roda de conversa.

Entre os convidados esteve Bruno Cecilio de Oliveira, secretário-executivo do Centro de Memórias do Sul Fluminense e do Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos. Ele destacou que obras como a de Raone ajudam a preservar a memória coletiva e a entender como a educação estrutura sociedades democráticas.

O presidente do PT em Volta Redonda, Marcos Araújo, também participou do debate e fez uma reflexão contundente sobre o cenário político atual. “O negacionismo virou um problema crônico. Se a educação não for prioridade na vida de cada pessoa, nenhum político conseguirá transformar isso por você. Há quem prefira a população sem educação para manipulá-la. É por isso que a luta do Raone é tão importante”.

Serviço

O livro “A História em Convergência: como professores combatem a desinformação em meio à onda negacionistano” pode ser adquirido no site da Amazon.