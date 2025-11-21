Prefeitura de Barra do Pirai faz alerta urgente sobre golpe envolvendo falsos agentes do CadÚnico

Moradores do Distrito da Califórnia relataram a atuação de golpistas que têm se passado por servidores da Prefeitura de Barra do Piraí e por agentes do Cadastro Único. Segundo os relatos, essas pessoas chegam às casas levando mantimentos para ganhar a confiança das famílias e, em seguida, solicitam documentos pessoais, cartões do Bolsa Família e até senhas.

A Prefeitura reforça que nenhum agente do CadÚnico solicita cartão do benefício, senha ou documentos sensíveis durante as visitas. As equipes oficiais realizam atendimentos domiciliares, mas sempre identificadas com crachá e uniforme do setor.

A coordenadora do Cadastro Único, Thamiris Santos, faz um alerto à população.

“Pessoas estão se passando por servidores da prefeitura e pedindo documentos e o cartão do Bolsa Família. Se você se sentir inseguro, não entregue nada. Nossa equipe sempre está identificada com crachá. Se perceber que é golpe, entre em contato conosco e procure a Polícia Civil.”

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, reforçou a preocupação da pasta. “Estamos muito preocupados com a segurança das famílias. Orientamos que qualquer dúvida seja esclarecida diretamente com a Secretaria de Assistência Social ou com o CRAS mais próximo. E, caso alguém seja vítima desse golpe, é fundamental registrar boletim de ocorrência.”

Thamiris reforça que orientação é clara. “Desconfie de qualquer abordagem suspeita. Recebeu visita inesperada ou sem identificação correta? Interrompa o atendimento, confirme a identidade do agente e procure os canais oficiais.”