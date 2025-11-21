Prefeito Tande Vieira assina decreto que reforça ecossistema de inovação em Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, assinou um importante decreto em parceria com a UERJ e com a Estácio, marcando mais um avanço significativo para o ecossistema de inovação do município. O objetivo é impulsionar iniciativas inovadoras e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento tecnológico em toda a região.

Com a assinatura do decreto, Resende abre caminho para a criação do Sandbox de Inovação e do Hub de Inovação do município, espaços dedicados ao desenvolvimento de projetos que conectam empreendedores, estudantes e profissionais. Esses ambientes serão fundamentais para transformar boas ideias em soluções concretas, impulsionando a economia local e estimulando o surgimento de novos negócios.

A iniciativa consolida um ambiente moderno, preparado para receber propostas inovadoras e promover a integração entre academia, setor público e iniciativa privada.

“Resende segue avançando, investindo em tecnologia, conhecimento e futuro. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou o prefeito Tande Vieira.