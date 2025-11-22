Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado (dia 22), em Brasília. A prisão é preventiva e foi solicitada pela própria PF.

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em um espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras autoridades com foro.

A prisão teria acontecido por causa da convocação de uma vigília pela saúde do ex-presidente, feita pelo senador Flávio Bolsonaro, na sexta-feira, nas redes sociais. A Polícia Federal teria entendido que o ato representava risco para participantes, policiais e para o próprio preso. Isso porque a aglomeração criaria um ambiente hostil para o momento da execução da pena.