Jari destina emendas para financiar projetos da UFF de monitoramento da qualidade do ar e ações voltadas para idosos

A implantação de uma pesquisa científica de monitoramento atmosférico e a manutenção da Universidade da Melhor Idade são os dois projetos da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Volta Redonda que serão beneficiados por três emendas impositivas para 2026 apresentadas pelo deputado estadual Jari Oliveira (PSB). O parlamentar destinou R$ 700 mil para viabilizar iniciativas de grande impacto para a população do município e da região. Nesta semana, ele se reuniu com o diretor da Escola de Engenharia da UFF de Volta Redonda, Afonso Peres, e outros professores da unidade.

“Sempre disse que a educação transforma vidas. Por isso, acredito que devemos investir para garantir uma educação de qualidade, cada vez melhor. A UFF é uma grande parceira do município e desenvolve projetos de enorme relevância para a população”, destacou Jari.

O deputado acrescentou que o projeto de monitoramento climático, que acompanhará a qualidade do ar em Volta Redonda, vai fornecer informações essenciais para orientar a construção de políticas públicas que assegurem ar mais limpo para os moradores.

“Duas das emendas que apresentei na Alerj destinam recursos para a compra e o aluguel de equipamentos que possibilitam esse monitoramento, além de viabilizar a implantação de um projeto de educação ambiental em escolas de Volta Redonda”, ressaltou Jari, lembrando que seu mandato está sempre acompanhando, fiscalizando e agora dando condições para que a UFF contribua com uma demanda urgente: melhorar a qualidade do ar na cidade.

O diretor da Escola de Engenharia, Afonso Peres, agradeceu a parceria do deputado e reforçou o compromisso da UFF em atuar pela melhoria da qualidade de vida da comunidade. “Além desses dois projetos, vamos atuar também nas áreas de Saúde e Assistência Social, e o Jari já demonstrou interesse em estar com a gente nessas iniciativas”, afirmou.

Curso de extensão e formação para a Melhor Idade

O curso de extensão UFF Melhor Idade, oferecido pela Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, tem como objetivo proporcionar às pessoas idosas o acesso ao ambiente universitário, fortalecendo e atualizando suas capacidades e contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida. A emenda destinada pelo deputado garantirá a continuidade desse importante programa, valorizando as potencialidades dos idosos por meio de novos conhecimentos, da integração com a vida acadêmica e de ações voltadas ao bem-estar.