Colisão frontal deixa cinco feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (dia 21) na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 13h, no km 268 da rodovia, próximo à empresa Vigor.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o Honda City, que seguia no sentido Barra do Piraí, teria invadido a pista contrária (sentido Volta Redonda), atingindo de frente um Volkswagen Taos.

No Taos estavam quatro ocupantes, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Já o condutor do City, único ocupante do veículo, teve lesões mais graves e foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí.

O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF