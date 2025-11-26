Operação remove barracos usados como “garagens” do tráfico em Barra Mansa

Uma ação integrada da Polícia Civil, Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e Polícia Militar desmontou, na manhã desta quarta-feira (dia 26), estruturas clandestinas utilizadas pelo tráfico de drogas no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A operação começou às 8h, sob coordenação da 90ª DP, através do delegado Marcus Montez.

Segundo a Polícia Civil, os barracos, construídos de forma totalmente precária com madeira, telhas de amianto e alumínio, eram utilizados por criminosos para oferecer à comunidade um falso serviço de “garagem”, além de servirem como esconderijos de drogas e pontos de apoio para atividades ilícitas.

A operação resultou na desmontagem completa de todas as construções irregulares no local, restabelecendo a ordem e reduzindo o espaço de atuação do tráfico na região. “Nenhum criminoso terá território em Barra Mansa. Cada espaço tomado pelo tráfico será imediatamente retomado pelo Estado”, declarou o delegado Marcus Montez.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952.