Prefeitura de Barra do Piraí alerta população sobre golpe envolvendo falsos médicos da Santa Casa

A Prefeitura de Barra do Piraí emitiu um alerta à população sobre uma tentativa de golpe que tem circulado nos últimos dias. Criminosos estão se passando por médicos da Santa Casa de Misericórdia para solicitar transferências de valores via WhatsApp, utilizando nomes e fotos de profissionais para enganar pacientes e familiares.

De acordo com a administração municipal, a Santa Casa não realiza cobranças de qualquer natureza por atendimentos médicos e não faz contato com pacientes ou familiares por aplicativos de mensagem. Qualquer abordagem desse tipo deve ser considerada suspeita.

A orientação é que, ao receber mensagens solicitando pagamentos, o cidadão não realize qualquer transferência, denuncie o número no WhatsApp e registre um boletim de ocorrência para que as forças de segurança possam investigar o caso.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, reforçou a gravidade da situação e pediu atenção redobrada. “Estamos acompanhando essas denúncias e reforçamos que nenhum profissional da Santa Casa está autorizado a solicitar pagamentos por telefone ou WhatsApp. É fundamental que a população fique atenta e não caia nesse tipo de golpe. Qualquer dúvida ou suspeita deve ser comunicada imediatamente aos nossos canais oficiais.”

Foto: João Vitor Dias/Secom