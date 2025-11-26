Rio+Saneamento abre 34 oportunidades de emprego para Piraí, Pinheiral, Paracambi, Vassouras e Rio Claro

A Rio+Saneamento, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 18 cidades do estado do Rio, está com 34 vagas de emprego abertas em Piraí, Pinheiral, Paracambi, Vassouras e Rio Claro. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino fundamental, médio ou superior completos.
Ao todo, são 12 vagas para Piraí, 11 para Vassouras, 5 em Pinheiral, 5 em Paracambi e 1 em Rio Claro, e incluem cargos como supervisor de suprimentos, técnico de operações, vistoriante e agente comercial, ajudante geral, entre outros. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar o site vagas.com.br/riomaissaneamento. Na página, também é possível consultar os detalhes de cada oportunidade e os respectivos locais de trabalho. Nas cidades de Vassouras, Piraí, Pinheiral e Rio Claro, os currículos também podem ser entregues presencialmente nas lojas de atendimento da concessionária.
Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, PPR (Programa de Participação nos Resultados) e GymPass.
Reafirmando seu compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão, a concessionária destaca que todas as oportunidades de trabalho são amplamente acessíveis e destinadas a profissionais independentes de suas características, escolhas e crenças. Além disso, a empresa mantém iniciativas voltadas ao fortalecimento da representatividade em seu quadro de colaboradores, incluindo bancos de currículos exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs) e para mulheres.
A Rio+Saneamento atua em 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste carioca (onde é responsável pela distribuição de água).
Confira as vagas:
|Piraí
|Qt.
|SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS
|1
|AGENTE DE TRANSPORTES
|1
|ANALISTA SUPORTE OPERAÇÃO II
|1
|AGENTE COMERCIAL I
|1
|AGENTE COMERCIAL III
|1
|AGENTE COMERCIAL Il
|1
|ANALISTA COMERCIAL II
|1
|AJUDANTE GERAL
|3
|AGENTE DE PERDAS I
|2
|Vassouras
|Qt.
|VISTORIANTE COMERCIAL
|1
|AGENTE DE PERDAS I
|1
|AJUDANTE GERAL
|1
|VISTORIANTE COMERCIAL
|1
|AGENTE DE PERDAS I
|1
|INSTALADOR COMERCIAL
|3
|AJUDANTE GERAL
|3
|Pinheiral
|Qt.
|AGENTE COMERCIAL II
|1
|AJUDANTE GERAL
|3
|AGENTE DE PERDAS
|1
|Paracambi
|Qt.
|INSTALADOR COMERCIAL
|3
|AJUDANTE GERAL
|1
|AGENTE COMERCIAL II
|1
|Rio Claro
|Qt.
|OPERADOR DE ETA
|1