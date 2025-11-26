Rio+Saneamento abre 34 oportunidades de emprego para Piraí, Pinheiral, Paracambi, Vassouras e Rio Claro

A Rio+Saneamento, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 18 cidades do estado do Rio, está com 34 vagas de emprego abertas em Piraí, Pinheiral, Paracambi, Vassouras e Rio Claro. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino fundamental, médio ou superior completos. 

Ao todo, são 12 vagas para Piraí, 11 para Vassouras, 5 em Pinheiral, 5 em Paracambi e 1 em Rio Claro, e incluem cargos como supervisor de suprimentos, técnico de operações, vistoriante e agente comercial, ajudante geral, entre outros. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar o site vagas.com.br/riomaissaneamento. Na página, também é possível consultar os detalhes de cada oportunidade e os respectivos locais de trabalho. Nas cidades de Vassouras, Piraí, Pinheiral e Rio Claro, os currículos também podem ser entregues presencialmente nas lojas de atendimento da concessionária.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, PPR (Programa de Participação nos Resultados) e GymPass. 

Reafirmando seu compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão, a concessionária destaca que todas as oportunidades de trabalho são amplamente acessíveis e destinadas a profissionais independentes de suas características, escolhas e crenças. Além disso, a empresa mantém iniciativas voltadas ao fortalecimento da representatividade em seu quadro de colaboradores, incluindo bancos de currículos exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs) e para mulheres.

A Rio+Saneamento atua em 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste carioca (onde é responsável pela distribuição de água). 

Confira as vagas:

PiraíQt.
SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS1
AGENTE DE TRANSPORTES1
ANALISTA SUPORTE OPERAÇÃO II1
AGENTE COMERCIAL I1
AGENTE COMERCIAL III1
AGENTE COMERCIAL Il1
ANALISTA COMERCIAL II1
AJUDANTE GERAL3
AGENTE DE PERDAS I2
VassourasQt.
VISTORIANTE COMERCIAL1
AGENTE DE PERDAS I1
AJUDANTE GERAL1
VISTORIANTE COMERCIAL1
AGENTE DE PERDAS I1
INSTALADOR COMERCIAL3
AJUDANTE GERAL3
PinheiralQt.
AGENTE COMERCIAL II1
AJUDANTE GERAL3
AGENTE DE PERDAS1
ParacambiQt.
INSTALADOR COMERCIAL3
AJUDANTE GERAL1
AGENTE COMERCIAL II1
Rio ClaroQt.
OPERADOR DE ETA1

