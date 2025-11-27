Governo do Estado forma 493 novos policiais militares para reforçar patrulhamento ostensivo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, realizou na manhã desta quinta-feira (dia 27) a solenidade de formatura de 493 novos soldados no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Corporação, em Sulacap, Zona Oeste da capital. Esta é a primeira turma formada no Curso de Formação de Praças composta por candidatos aprovados no processo seletivo concluído no ano passado.

“A formatura desses novos policiais militares marca a retomada do processo contínuo de recomposição do efetivo da nossa Polícia Militar. A partir de agora, passaremos a formar novas turmas de soldados selecionados no último concurso público para ampliar o número de policiais nas ruas do estado. Segurança pública é uma de nossas prioridades”, diz o governador Cláudio Castro.

O governador se refere à nova estrutura montada no CFAP. A unidade de ensino da Corporação recuperou a capacidade de receber simultaneamente um contingente em torno de dois mil alunos, divididos em quatro turmas. Há outros 1.510 alunos oriundos do mesmo concurso em processo de formação no CFAP e que serão formados ao longo de 2026. Também durante o ano que vem, ingressarão mais dois mil candidatos aprovados no mesmo concurso.

Ao discursar para os novos policiais militares na solenidade, o secretário de Estado e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, lembrou que a turma de formandos faz parte do grupo de candidatos aprovados no primeiro concurso da Corporação realizado depois de um período de dez anos, referindo-se ao processo seletivo de 2014.

“Durante esse período, os desafios dos policiais militares são mais complexos. As cobranças da sociedade por nossa prestação de serviço também tornaram-se mais exigentes. Dentro desse contexto, a grade curricular do curso sofreu ajustes, com carga horária ampliada e inclusão de novas disciplinas”, disse o coronel Menezes.

Além do aumento de carga horária, que passou de 1.437 para 1.640 horas, a grade curricular ganhou duas novas disciplinas: “Atuação policial frente a grupos vulneráveis” e “Protocolo para ocorrências de violência contra mulher”.

O coronel Menezes também fez referência à qualidade dos instrutores do Curso de Formação de Praças, ao se dirigir aos formandos:

“Vocês tiveram a oportunidade de aprender com os melhores instrutores do país. Os nossos instrutores foram forjados a partir do talento e da dedicação pessoal de cada um, mas também pela convivência com a complexa rotina aqui no Rio de Janeiro. Nenhuma Polícia Militar do país – e seguramente do mundo – apreendeu mais de 700 fuzis em menos de um ano”, acrescentou.

Foto: Divulgação/Gov RJ