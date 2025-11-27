Jovem suspeito de tráfico é preso no Centro de Barra Mansa

Um jovem de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 27), no Centro de Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 10h horas, na Rua Eduardo Junqueira, e envolveu agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado Marcus Montez, e o GAT-2 do 28º BPM.

Após um cerco tático, os policiais conseguiram prender o rapaz que estaria traficando entorpecentes na localidade. De acordo com a Polícia Civil, a região é conhecida por sofrer influência da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Com o detido foram encontrados 19 pinos de cocaína; sete pequenos tabletes de maconha; além de um rádio transmissor.

O jovem confessou que estava “de vapor” no ponto de venda e que pertencia ao Terceiro Comando Puro.

Diante dos fatos, os agentes conduziram o suspeito e todo o material arrecadado para a sede da 90ª DP. O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação