Grave acidente na Dutra deixa um morto e dez feridos em Itatiaia

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (dia 27) deixou um homem morto e outras dez pessoas feridas na Rodovia Dutra, em Itatiaia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta das 5h30, quando um caminhão carregado com placas de granito bateu na traseira de uma van.

Com o impacto, a van perdeu o controle e capotou. No veículo estavam 11 pessoas: o motorista e dez passageiros. Um homem de 29 anos, que estava na van, morreu ainda no local. Os outros nove passageiros e o motorista foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência de Resende.

O caminhão não ficou no local após o acidente. Ele foi encontrado abandonado pouco depois em um posto de combustíveis, no Graal de Itatiaia. A PRF está fazendo o laudo pericial do acidente e registrando a ocorrência na 99ª DP da cidade.

De acordo com a RioSP, não há interdição, já que o atendimento está sendo realizado pelo acostamento. Também não há lentidão no local.

Foto: Divulgação/PRF