Polícia encontra estufa de maconha e morador é autuado por tráfico em Volta Redonda

Um homem de 51 anos foi autuado por tráfico de drogas após a Polícia Militar encontrar uma estufa com 11 pés de maconha em sua casa no bairro São Luiz, em Volta Redonda. O fato ocorreu na noite da quarta-feira (dia 26) na Rua Amélia Alves Lustosa.

Segundo a PM, a ação começou após uma mulher procurar os policiais na delegacia para denunciar que ela e o marido haviam sido ameaçados com uma faca pelo irmão dela, de 51 anos. O caso da ameaça já havia resultado na prisão do suspeito..

Após o episódio, a mulher contou que, ao retornar ao andar superior da residência, notou uma estufa com plantas suspeitas. Os policiais foram ao endereço e tiveram a entrada autorizada. No local, encontraram 11 pés de maconha, cada um com cerca de 50 centímetros.

A perícia foi acionada e confirmou o material. O homem foi autuado por tráfico de drogas e por cultivar plantas usadas na produção de entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª DP, onde o inquérito foi instaurado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar