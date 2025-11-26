Idoso é preso suspeito de agredir a sobrinha, em Volta Redonda

Uma mulher de 44 anos foi agredida pelo próprio tio na tarde desta quarta-feira (dia 26) no bairro São Lucas, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para verificar a denúncia e encontrou a vítima já com relatos de violência.

Segundo os agentes, a agressão ocorreu após uma discussão sobre o hidrômetro instalado no mesmo terreno onde ambos vivem. A vítima informou que o tio, de 68 anos, estava embriagado no momento em que a atacou.

As duas partes foram conduzidas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a mulher recebeu encaminhamento para exame de corpo de delito. Após análise da Polícia Civil, o agressor foi autuado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e permaneceu preso, à disposição da Justiça.