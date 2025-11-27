Rio Claro realiza pela primeira vez abertura oficial de Natal com programação especial

Rio Claro dá um passo além em sua programação natalina neste ano e realiza, pela primeira vez, uma abertura oficial de Natal. A cidade, que já faz todos os anos decoração na praça central, ganha agora um evento especial para marcar o início das celebrações, fortalecer o clima festivo e atrair as famílias para o Centro.

A abertura oficial do Natal acontece nesta sexta-feira, dia 28, às 19 horas, na Praça Fagundes Varela, com apresentação da Banda Juvenil, chegada do Papai Noel e a tão aguardada máquina de neve artificial, que promete ser a grande atração para registrar fotos e criar memórias inesquecíveis.

“A abertura oficial do Natal marca um novo momento para Rio Claro, fortalecendo nossa cultura, nossa comunidade e criando espaços de encontro para as famílias”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Brindisi Biondi.

Além da abertura, a Banda Juvenil realizará uma série de Concertos de Natal, com datas ainda a serem divulgadas pela administração municipal. A iluminação natalina também ganhará destaque nas praças de Lídice, Rio Claro e Passa Três. No último distrito, a decoração é organizada pela própria comunidade, com apoio da prefeitura.

“Queremos que cada família sinta Rio Claro como um lugar que acolhe, encanta e celebra junto. Que esta abertura seja o início de um Natal cheio de luz, união e boas lembranças para todos”, destacou o prefeito Babton Biondi.

Foto: Praça Fagundes Varela, local da abertura do Natal – Divulgação PMRC