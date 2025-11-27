Comércio de Volta Redonda terá horário estendido e esquema especial de segurança no Natal

O Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda) realizou na manhã desta quinta-feira (dia 27) um encontro com representantes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Polícia Civil, Polícia Militar Segurança Presente e Guarda Municipal para apresentação oficial do horário de funcionamento do comércio no mês de dezembro por conta das vendas de final de ano, incluindo o Natal. O objetivo foi alinhar estratégias que garantam mais segurança para lojistas, colaboradores e consumidores durante o período de maior movimento do ano.

A reunião aconteceu na sede da entidade, no bairro Aterrado, e fez parte das ações de preparação para o Natal, época em que o fluxo de pessoas nos principais centros comerciais da cidade pode chegar a dobrar, exigindo atenção redobrada das forças de segurança para patrulhamento, monitoramento e prevenção a furtos.

De acordo com o presidente do Sicomércio-VR, Levi de Freitas, o alinhamento entre comércio e as forças de segurança pública é essencial para garantir um dezembro mais organizado e seguro. “O horário estendido é fundamental para facilitar a vida de quem trabalha o dia todo e precisa de mais tempo para comprar seus presentes. Por isso, é indispensável reforçarmos também as ações de segurança, garantindo tranquilidade a lojistas e consumidores. Dezembro é um mês de grande fluxo e a presença efetiva das forças de segurança é determinante para um período natalino mais seguro e positivo para todos”, afirmou.

O Sicomércio-VR reforça que a parceria com as forças policiais e com a Guarda Municipal é decisiva para o bom funcionamento do comércio, contribuindo para um ambiente propício às compras, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar da população. “Essa parceria com as polícias Civil e Militar, além da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal e do programa Segurança Presente é essencial e sempre deu certo, reduzindo os índices de criminalidade nas principais áreas comerciais da cidade”, acrescentou Levi.

A reunião contou ainda com a presença de Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda); e o diretor da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Ângelo Guerra.

Representando as forças de Segurança Pública, estiveram presentes o secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique; o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; o tenente-coronel da Polícia Militar, Tjader do 5° CPA, o capitão do 28°BPM, Ramon Diego Barbosa e o sargento Fusco subcoordenador programa Segurança Presente. Também esteve na reunião Vinicius Coutinho, delegado titular da 93°DP.

Para mais informações sobre o horário do comércio, é só entrar com o Sicomércio-VR pelo telefone (24) 3347-1330.

HORÁRIO SUGERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA PARA FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NO MÊS DE DEZEMBRO EM VOLTA REDONDA

O comércio varejista, supermercado e shoppings poderão funcionar no mês de dezembro com pagamento de horas extras com os acréscimos legais e lanche, nos seguintes horários:

COMÉRCIO LOJISTA (DE RUA)

1ª semana dia 01 a 05 ……………. 8h30min às 19h

2ª semana dia 08 a 12……. ……… 8h30min às 20h

3ª semana dia 15 a 19…………….. 8h30min às 22h

4ª semana dia 22 e 23……………. 8h30min às 22h

Sábados 06, 13 e 20………………. 8h30min às 18h

Domingos 07, 14 e 21…………….. 10h às 16h

Dias 24 e 31………………………….. 8h30min às 18h30min

SUPERMERCADOS

Domingos 21 e 28……….. 7h às 20h

Segunda feira 22 e 29/12………7h às 22h

Terça feira 23/12 e 30/12 ………7h às 22h

Quarta feira 24/12 e 31/12 …….7h às 20h

Quinta feira, 25 de dezembro – fechado

Sexta feira 26/12………………….7h às 22h

Sábado dia 27/12/2025 …………7h às 22h

Conferir os horários dos shoppings nas redes sociais de cada um deles.

Foto: Divulgação