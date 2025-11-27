Jovem e adolescente são detidos com drogas em Barra Mansa

Dois jovens – um de 21 e outro de 17 anos – foram detidos por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (dia 26) na Rua José Marque de Lima, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. A ação foi realizada por equipes do GAT II do 28º BPM, após informações de que a dupla estaria vendendo drogas no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito de 21 anos 25 pinos de cocaína, um celular e R$ 42. Com o menor, foram apreendidos 5 pinos, um celular e R$ 30. O adolescente também indicou onde estava escondido o restante do material – uma sacola com 26 pinos de cocaína deixada na calçada.

No total, 56 pinos de cocaína foram apreendidos, além dos dois celulares e R$ 72. A perícia confirmou a presença da droga.

Os dois foram levados para a 90ª DP. O rapaz de 21 anos foi preso por tráfico e associação para o tráfico. Já o adolescente foi apreendido por fato análogo aos mesmos crimes e permanece à disposição da Justiça. Nenhum dos dois tinha passagem anterior pela polícia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar