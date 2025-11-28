PM apreende drogas e arma de grosso calibre em operação no bairro Belo Horizonte; suspeitos são detidos

Uma operação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e de um revólver calibre .45, na noite da quinta-feira (dia 27), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) e pelo Serviço Reservado, após trabalho de inteligência que apontava movimentação criminosa ligada ao tráfico.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram dois homens usando camisas de futebol. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Com um deles, os agentes encontraram um coldre na cintura, o que levou à suspeita de que uma arma estaria escondida nas proximidades. A dupla confirmou e indicou aos policiais o local onde o material havia sido deixado.

Nos fundos de uma residência apontada pelos suspeitos, a equipe encontrou um revólver calibre .45 municiado, além de um rádio transmissor. Em seguida, os policiais revistaram uma mochila e uma sacola plástica, onde estavam 328 pinos de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 103 pedras de crack, 18 frascos de lança-perfume e dinheiro em espécie.

O material foi periciado, confirmando mais de 500 gramas de cocaína, cerca de 290 gramas de maconha, 38 gramas de crack e 900 ml de substância semelhante a lança-perfume. Os dois detidos – de 19 e 20 anos – foram encaminhados à 93ª DP e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ambos permaneceram presos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar