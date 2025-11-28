Suspeito atira contra policiais e é baleado em operação contra o tráfico no Vila Nova, em Barra Mansa

Uma operação da 90ª DP, coordenada pelo delegado Marcus Montez, terminou em confronto no alto do morro do bairro Vila Nova, em Barra Mansa, na manhã de quinta-feira (dia 27). A ação, realizada com apoio do GAT-2, tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região, conhecida pela intensa movimentação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 7h30, a equipe identificou dois suspeitos – um jovem de 20 anos e um adolescente de 15 – que estariam realizando a venda de entorpecentes. No momento da abordagem, o homem armado tentou fugir e abriu fogo contra os agentes, repetindo o comportamento de um episódio anterior, quando também teria atirado contra policiais. Os agentes revidaram e o suspeito foi atingido na perna. Após o confronto, ambos foram detidos.

Na ação, os policiais apreenderam maconha, um revólver calibre .38 com numeração raspada, quatro munições intactas e dois estojos deflagrados.

O adolescente será encaminhado ao Ministério Público por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Já o suspeito de 20 anos será levado ao sistema prisional e responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte de arma com numeração suprimida, tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança e lesão corporal decorrente de resistência.

Em nota, a Polícia Civil afirmou: “Atirar contra policiais é atravessar uma linha que o Estado não pode tolerar. Cada agressão à lei será respondida com ação rápida e justiça”.

Foto: Divulgação