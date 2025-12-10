Médio Paraíba oferta vagas em Valença, Vassouras e Volta Redonda; Estado reúne mais de 2,6 mil oportunidades de trabalho

O Médio Paraíba reúne, esta semana, 35 oportunidades de emprego formal nas cidades de Valença, Vassouras e Volta Redonda, incluindo vagas para ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, caixa, professor de Educação Física, ajudante de obras, pedreiro, atendente de lanchonete, ajudante de pizzaiolo e fisioterapeuta. A remuneração média é de um salário mínimo. Ao todo, o Governo do Estado divulga 2.625 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz em todo o Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda.

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.262 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma oportunidade como jovem aprendiz, o CIEE disponibiliza 1.158 vagas, enquanto a Fundação Mudes oferece outras 205.

Na Região Metropolitana, o salário médio é de dois salários mínimos (R$ 3.036) para funções como manobrista, operador de caixa, assistente administrativo, repositor e soldador. Uma das posições com maior número de oportunidades é a de atendente de lanchonete, com 280 vagas, todas exigindo experiência comprovada e Ensino Médio completo. Também há chances para empregada doméstica, gerente de loja, babá e zelador. Para pessoas com deficiência (PcD), são ofertadas 107 vagas, com remunerações que também chegam a R$ 3.036.

Na Região Serrana, todas as 130 vagas são destinadas ao município de Teresópolis, com salários que variam de um a dois salários mínimos, para funções como jardineiro, camareira, faxineiro e cozinheiro.

Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 57% das vagas são do setor de Comércio e 43% de Serviços. Em relação à escolaridade, 43% exigem Ensino Médio completo e 47,5% Ensino Fundamental. A maior parte das oportunidades (66,9%) requer experiência prévia.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é preciso comparecer a uma unidade do Sine com documento de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Endereços e detalhes das vagas estão disponíveis no Painel Interativo de Vagas, no site www.rj.gov.br/trabalho.

Candidatos interessados em estágio ou jovem aprendiz podem se inscrever nas vagas do CIEE (www.ciee.org.br) e da Fundação Mudes (www.mudes.org.br).