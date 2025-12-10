VR: Hospital São João Batista promove atendimento gratuito com dermatologistas no sábado (13)

O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de saúde de Volta Redonda, sedia no sábado (dia 13), das 9h às 15h, o Dia do Atendimento do Dezembro Laranja – ação gratuita promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) em todo o país, voltada ao diagnóstico precoce e à prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum entre os brasileiros. O atendimento será feito no ambulatório da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), ao lado da unidade hospitalar.

De acordo com a SBD, o objetivo da campanha contra o câncer de pele é chamar a atenção para a importância do autocuidado e da realização do check-up anual com o dermatologista, medidas essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

A doutora Cinthia Dinis da Costa, dermatologista pela SBD, ressalta que as chances de cura são muito altas quando o tumor é identificado no início. “A ação está aberta a toda a população. Se você tem lesões suspeitas que não cicatrizam, histórico familiar ou muitas pintas, por exemplo, aproveite esta oportunidade para cuidar da saúde da sua pele. O hospital contará neste dia com oito dermatologistas voluntários, oferecendo avaliações gratuitas e orientações sobre proteção solar e hábitos saudáveis”, afirmou a doutora Cinthia Dinis, acrescentando que o atendimento será feito por ordem de chegada, com prioridade para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

Oportunidade para a prevenção

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), mais de 220 mil novos casos de câncer de pele são estimados por ano no Brasil, o que faz da doença o tumor de maior incidência no país. E a falta de acesso a cuidados dermatológicos aumenta ainda mais a preocupação.

O diretor-geral do Hospital São João Batista e vice-prefeito, Sebastião Faria, ressalta a importância da atenção diária à saúde da pele e a oportunidade de a população aproveitar o sábado para fazer um diagnóstico.

“A pele é o maior órgão do corpo e a função do órgão é a proteção, e vivemos em um país com alta incidência de raios solares e outras radiações. Estaremos com essa ação gratuita no sábado, beneficiando muitas pessoas que acabam não conseguindo ir para um atendimento durante a semana, por conta de outros compromissos. Então essa é uma ótima oportunidade para a população fazer o seu check-up, prevenindo o câncer de pele. Mantenha o olhar atento: observe pintas, manchas e lesões suspeitas, proteja-se do sol e busque o dermatologista para uma avaliação regular.”

Ação acontecerá em mais de 100 postos no Brasil

O tradicional Dia do Atendimento Gratuito promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia contará com mais de 100 postos em todo o país e colaboração de mais de 2 mil médicos dermatologistas voluntários. Desde 1999, a iniciativa já somou mais de 600 mil consultas e identificou mais de 75 mil casos de cânceres cutâneos.

Estatísticas da campanha de 2024, que atendeu 18 mil pessoas, revelam que os hábitos de exposição solar seguem sendo motivo de preocupação, já que 62,51% dos atendidos declararam se expor ao sol sem proteção, e apenas 31,63% afirmaram usar protetor solar regularmente.

Ainda segundo a SBD, com base em recente pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 90 milhões de brasileiros, o equivalente a 54% da população, nunca consultaram um dermatologista, reforçando a importância da campanha e o papel essencial do dermatologista para a saúde da pele.

