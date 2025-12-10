Munir Neto confirma abertura de novos postos do Detran-RJ em Volta Redonda até janeiro

O deputado estadual Munir Neto (PSD) confirmou a abertura de novos postos do Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro) em Volta Redonda até janeiro, em uma reunião com o presidente do órgão estadual, Rodrigo Coelho e sua equipe técnica, realizada na manhã desta quarta-feira (dia 10) no gabinete do parlamentar na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Coelho também confirmou ao deputado a abertura de novos postos em outros municípios do Sul Fluminense, atendendo sua solicitação, como Itatiaia, Barra do Piraí, Piraí e Barra Mansa.

Segundo informou Coelho ao parlamentar na reunião, os postos nas subprefeituras do Retiro e do Santo Agostinho, em Volta Redonda, serão abertos até o início de janeiro, enquanto o posto da Avenida Getúlio Vargas, também no município, vai passar por uma reforma e deve abrir até março. Nos postos da subprefeitura, serão oferecidos os serviços de identificação civil, enquanto na Getúlio Vargas, além da identificação civil, serão realizados serviços de habilitação (CNH). No total, as novas unidades alcançarão um público de mais de 100 mil pessoas.

Em Itatiaia, onde não há postos do Detran, será aberta uma unidade, com serviços de identificação civil e habilitação, enquanto nos distritos da Califórnia, em Barra do Piraí, Arrozal, em Piraí, além da Região Leste, em Barra Mansa, as unidades oferecerão serviços de identificação civil e deverão ser abertos no início de 2026.

A abertura dos novos postos, principalmente com serviços de identificação civil, é uma demanda da população que já vem sendo articulada pelo deputado há algum tempo.

“Os serviços do Detran-RJ em Volta Redonda e outras cidades da região Sul Fluminense precisavam ser descentralizados. Houve o fechamento de alguns postos, o que dificultou muito o atendimento para a população, que precisava se deslocar para conseguir acesso aos serviços do órgão estadual. Há algum tempo venho tentando conseguir esse avanço para a nossa população, e assim que o novo presidente Rodrigo tomou posse – em setembro deste ano – eu marquei uma reunião e dei continuidade ao pedido”, afirmou Munir, que lembrou a ligação do presidente do Detran-RJ com o Sul Fluminense. “O Rodrigo é de Volta Redonda, conhece a região e sabe das necessidades da nossa população. Por isso ele logo entendeu o alcance dessa medida e procurou nos atender da forma mais breve possível”.

O presidente do Detran-RJ afirmou que a reunião com o parlamentar serviu para definir questões técnicas.

“É um prazer enorme atender a população do Sul Fluminense, região da qual sou oriundo. Estamos aqui hoje cumprindo com o que foi combinado logo na primeira semana da minha gestão, de reabrir postos em Volta Redonda que foram fechados, além de ampliar o atendimento para outras regiões do Sul Fluminense que nunca tiveram a cobertura dos serviços do Detran. Viemos definir as questões técnicas e acredito que até o final deste mês (dezembro), no mais tardar início de janeiro, a população de Volta Redonda poderá contar com estes serviços”, disse Coelho, que completou: “Além de Volta Redonda, o deputado pediu por outros municípios do Sul Fluminense, que também estamos colocando em andamento”.

A reunião teve a participação da equipe técnica do Detran-RJ, com o diretor Emanoel Barros, o diretor de engenharia, Elton Ricardo, a arquiteta Maria Vilela, e o assessor Leonardo Paim, além da equipe do deputado Munir.

Detran em Movimento

Na reunião também foram confirmadas as datas para o projeto Detran Em Movimento no Sul Fluminense, que já teve uma edição em Rio Claro, no dia 27 de novembro, e segue atendendo outros municípios da região.

O projeto oferece serviços do Detran-RJ como carteira de identidade, habilitação (com o Duda pago), recurso de multa, vistoria e licenciamento anual de veículos, emplacamento, entre outros, sem a necessidade de agendamento.

A próxima edição será nesta quinta-feira (dia 11) em Itatiaia, seguindo no dia 15 de dezembro para Volta Redonda – com a possibilidade de extensão até o dia 16, dependendo da demanda. No dia 15 de janeiro o Detran Em Movimento será em Barra do Piraí, no dia 29 de janeiro em Resende, e no dia 5 de fevereiro em Piraí.

