Furlani recebe alta e segue em recuperação em casa

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, recebeu alta da Santa Casa no fim da tarde desta quarta-feira (dia 10) e já se recupera em casa, segundo informou a administração municipal. Ele apresentou melhora no quadro de saúde e permanece estável, devendo seguir em repouso sob acompanhamento da família.

Furlani foi internado no último domingo (dia 7), após apresentar um quadro de estresse associado ao aumento da pressão arterial. Na unidade de saúde, passou por avaliação e monitoramento da equipe médica, que autorizou a continuidade da recuperação em ambiente domiciliar.

A prefeitura agradeceu as manifestações de apoio recebidas ao longo dos últimos dias, destacando as mensagens de carinho, solidariedade e orações direcionadas ao chefe do Executivo.