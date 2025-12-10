Prefeitura de Barra Mansa promove leilão on-line de veículos no dia 22 de dezembro

A Prefeitura de Barra Mansa vai promover, no dia 22 de dezembro, às 10h, um leilão on-line de veículos apreendidos ou recolhidos das ruas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. O evento será totalmente virtual, garantindo praticidade e ampliando o acesso dos interessados.

Os veículos disponibilizados foram recolhidos em diferentes ações de fiscalização realizadas na cidade. A iniciativa tem como objetivo organizar o pátio municipal, destinando corretamente os automóveis que permanecem sob guarda do município e contribuindo para a melhoria dos serviços públicos.

O edital completo, com orientações para participação, regras do leilão e a relação de veículos disponíveis, está publicado no site www.eblonline.com.br.

A visitação para inspeção visual dos veículos poderá ser realizada entre os dias 8 e 17 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30, no pátio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, localizado na Rua João Vayda, nº 137, no bairro Colônia Santo Antônio. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública destaca que o processo segue todas as normas legais e reforça o compromisso da administração com a transparência, oferecendo à população a possibilidade de adquirir veículos com valores acessíveis.

Foto: Arquivo/PMBM