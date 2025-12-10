Suspeito de tráfico tenta fugir, mas é capturado pela Polícia Civil em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam um traficante e apreenderam grande quantidade de drogas, nesta terça-feira (dia 9). A ação aconteceu na comunidade do Bracuí, em Angra dos Reis.

Após trabalhos de investigação e monitoramento da unidade, agentes identificaram um ponto de venda de drogas na região. Em ação rápida e planejada, as equipes procederam ao local e flagraram um homem em uma “boca de fumo”. O criminoso tentou fugir, mas foi capturado.

Na abordagem, foram localizados 108 pinos de cocaína em posse do homem. Além disso, no ponto de vendas, foram encontrados mais 26 pinos da mesma substância. Todos os itens foram apreendidos e passarão por perícia. O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.