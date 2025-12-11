Operação da PF mira desvio de R$ 15 milhões com mandados em Valença e Nova Iguaçu

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 11) a Operação Apócrifo com o objetivo de apurar um esquema de desvio de valores das contas da Justiça do Trabalho que seriam destinadas ao pagamento de alvarás judiciais. Na ação de hoje, policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão em residências de investigados. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Nova Iguaçu/RJ e Valença/RJ.

As apurações revelaram um esquema que habilitava terceiros que não faziam parte dos processos judiciais e os colocava como beneficiários de valores a receber. Um servidor da Justiça do Trabalho – identificado como principal responsável pela execução da fraude – foi um dos alvos da operação. As investigações apontaram que os envolvidos desviaram cerca de 15 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2025.

O inquérito policial foi instaurado com base em informações oriundas do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que identificou irregularidades no pagamento de alvarás judiciais com possibilidade de participação de servidores próprios. O TRT/RJ deu apoio às investigações, fornecendo informações e documentos necessários ao andamento dos trabalhos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informação. As apurações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG).